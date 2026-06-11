Charefs Werk drehte sich immer wieder um Themen wie Migration und Exil. (AFP / PIERRE ANDRIEU)

Dies teilten seine Familie und sein Verlag mit. Das Werk Charefs, der im Alter von zehn Jahren aus Algerien nach Frankreich kam, drehte sich immer wieder um Themen wie Migration und Exil. Bekannt war er vor allem für sein Erstlingswerk, die Verfilmung seines Romans "Tee im Harem des Archimedes". Für den Film erhielt er mehrere Preise, unter anderem den renommierten französischen "Cesar". Außerdem war Charef als Bühnenautor tätig.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.