Der Anteil der Senioren, die soziale Netzwerke nutzen, hat sich laut einer Umfrage fast verdreifacht (Symbolbild). (picture alliance / Eibner-Pressefoto | Fleig / Eibner-Pressefoto)

Vor fünf Jahren waren es noch 15 Prozent. Der Anteil hat sich somit fast verdreifacht. Genaueren Aufschluss gibt auch ein Blick auf die verschiedenen Altersgruppen: Zwischen 65 und 69 Jahren sind demnach zwei Drittel der Befragten auf Social Media aktiv, zwischen 70 und 74 Jahren waren es immerhin noch 56 Prozent. Unter den 75- bis 79-Jährigen nutzten 30 Prozent derartige Angebote; bei denjenigen, die mindestens 80 Jahre alt waren, lag der Anteil nur bei 24 Prozent.

Das unter den Senioren beliebteste soziale Medium war mit 60 Prozent Facebook, gefolgt von Stayfriends (31 Prozent). Die Plattform X nutzten 20 Prozent, Instagram 19 Prozent. Nur jeder 20. Social-Media-Nutzer ab 65 war auf Tiktok aktiv.

Bitkom bezeichnete die Ergebnisse als repräsentativ. Befragt wurden von September bis Oktober 2025 insgesamt 1.004 Personen ab 65 Jahren.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.