Neuer EU-Zoll

Asiatische Shopping-Anbieter wie Shein oder Temu hatten eine Flut von Päckchen-Sendungen mit ihren Billigangeboten ausgelöst. (AFP / Rodrigo Arangua)

Nach Angaben der Generalzolldirektion ist das Aufkommen an Päckchen in Deutschland um bis zu 40 Prozent zurückgegangen. Ähnliche Zahlen werden aus Frankreich gemeldet. Die Behörde weist allerdings darauf hin, dass eine belastbare Bewertung noch nicht möglich ist. Der Beobachtungszeitraum nach Einführung der Pauschalabgabe von drei Euro sei dafür zu kurz.

Seit Juli erhebt die EU einen zusätzlichen Zoll auf Kleinsendungen aus Drittländern. Pro Produkt-Kategorie fallen mindestens drei Euro an. Zuvor waren Sendungen unter 150 Euro zollfrei. Ziel ist es, die Paketflut durch asiatische Onlinehändler wie Shein und Temu einzudämmen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.