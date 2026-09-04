Asiatische Shopping-Anbieter wie Shein oder Temu hatten eine Flut von Päckchen-Sendungen mit ihren Billigangeboten ausgelöst (AFP / Rodrigo Arangua)

Nach Angaben der deutschen Generalzolldirektion ging das Aufkommen an Päckchen hierzulande um bis zu 40 Prozent zurück. Ähnliche Zahlen werden aus Frankreich gemeldet. Die Behörde weist allerdings darauf hin, dass eine belastbare Bewertung noch nicht möglich ist. Der Beobachtungszeitraum nach Einführung der Pauschalabgabe sei dafür zu kurz.

Die EU erhebt den zusätzlichen Zoll auf Kleinsendungen aus Drittländern seit Juli. Pro Produkt-Kategorie fallen mindestens drei Euro an. Zuvor waren Sendungen unter 150 Euro zollfrei. Mir der Maßnahme soll die Paketflut durch asiatische Onlinehändler wie Shein und Temu eingedämmt werden.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.