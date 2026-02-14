Tarifstreit

Die beiden Tarifparteien bei einer früheren Verhandlungsrunde im Januar im Berliner Hauptbahnhof. (dpa / Bernd von Jutrczenka)

Ein Bahnsprecher sagte nach dem Ende der Gespräche in Berlin, man habe erste Verständigungen erzielt und sei zuversichtlich, dass die letzten offenen Punkte in der nächsten Verhandlungsrunde gelöst werden könnten. Auch die GDL sprach von tragfähigen Annäherungen in wesentlichen Punkten.

Damit scheint ein Streik unwahrscheinlicher. Bis Ende des Monats gilt ohnehin noch eine Friedenspflicht. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 23. Februar stattfinden. Mitte der Woche hatte die Gewerkschaft noch mit einem Abbruch der Verhandlungen gedroht. Die GDL verlangt unter anderem bis zu acht Prozent mehr Geld.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.