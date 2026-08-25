Afghanistan
Deutliche Zunahme von Auspeitschungen seit Taliban-Machtübernahme

Fünf Jahre nach der erneuten Machtübernahme der islamistischen Taliban in Afghanistan hat die Zahl der Auspeitschungen im Land deutlich zugenommen.

    Ein Sicherheitsbeamter der Taliban steht Wache im Jahr 2026, während Männer in Herat/Afganistan ein Gebet sprechen.
    Fünf Jahre Taliban und die Zahl der Auspeitschungen hat stark zugenommen (ARchivbild). (AFP / Mohsen Karimi)
    Das berichtet die in Kanada ansässige "Afghanistan Human Rights and Democracy Organization". Den Menschenrechtlern zufolge wurden im Jahr 2024 knapp 600 Auspeitschungen dokumentiert. Ein Jahr später habe sich die Zahl dieser Bestrafungsart fast verdoppelt. Bis April dieses Jahres wurden in Afghanistan bereits über 550 Auspeitschungen registriert. Auch die Vereinten Nationen zeigen sich angesichts dieser Entwicklung besorgt.
    In den meisten Fällen wird diese Bestrafungsart bei Vorwürfen außerehelicher Beziehungen, angeblicher Sexualdelikte oder der Homosexualität angewendet. In vielen Provinzen Afghanistans werden die Opfer auf Sportanlagen oder öffentlichen Plätzen ausgepeitscht.
    Diese Nachricht wurde am 25.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.