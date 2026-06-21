Fußball-WM

Die Niederlande haben ihr WM-Spiel gegen Schweden mit 5:1 gewonnen. Brian Brobbey traf dabei doppelt für Oranje. (IMAGO / Bildbyran / IMAGO / PETTER ARVIDSON)

Sechs Tage nach dem schwachen Auftaktspiel gegen Japan traf der neu in die Startelf gerückte Brian Brobbey bereits in der 5. und 17. Minute doppelt für die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte zweimal Cody Gakpo. Schweden hatte der hohen Geschwindigkeit der Niederländer nur wenig entgegenzusetzen. Anthony Elanga gelang in der 59. Minute der einzige Treffer zum 1:4. Für den Endstand zum 5:1 sorgte kurz vor dem Ende der Partie der eingewechselte Crysencio Summerville.

Tabellenletzer in Gruppe F bleibt Tunesien. Mit einem 0:4 gegen Japan hat die Mannschaft keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Japan kann das Sechzehntelfinale mit einem Sieg gegen Schweden erreichen.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.