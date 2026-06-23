BMF-Monatsbericht

Euro-Geldscheine (Symbolbild zum Thema Steuereinnahmen) (picture alliance/Jörg Carstensen)

Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es ein Plus von 8,2 Prozent auf knapp 68 Milliarden Euro, wie aus dem jüngsten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Demnach gab es einen spürbaren Zuwachs gab ⁠es ⁠dabei beim Aufkommen ⁠aus der Lohnsteuer, ebenso bei ⁠der Abgeltungssteuer auf Kapital- ⁠und Veräußerungserträge. Auch ‌die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer hätten deutlich zugelegt. Zurückgegangen hingegen seien die ​Einnahmen aus der Kfz-Steuer und der ‌Tabaksteuer. Damit stieg die Gesamt-Summe der Steuereinnahmen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres auf nunmehr 353 Milliarden Euro, was einem Plus von gut einem Prozent entspricht.

Die ökonomische Lage wird vom Bundesfinanzministerium als moderat dynamisch und damit weiterhin zurückhaltend bewertet.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.