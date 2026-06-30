Verteidigungsminister Boris Pistorius (Archivbild). (FUNKE Foto Services / Maurizio Gambarini)

Der SPD-Politiker erklärte in der estnischen Stadt Tartu, das Bündnis könne sich auf seine europäischen Alliierten verlassen. Pistorius nimmt heute in Estland an einer Zeremonie teil, mit der ein Deutsch-Niederländisches Korps die Verantwortung für Teile der Verteidigung an der Ostflanke übernimmt. Dies gilt für Estland sowie für Lettland; die Einheiten stellen mit ihrem Stab ein zweites taktisches Hauptquartier für die Region. Im Ernstfall liegt hier auch die Zuständigkeit für die Verteidigung der Ostflanke. Bisher ist dafür das NATO-Hauptquartier in Polen zuständig.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.