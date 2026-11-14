Köln - Hamburg statt Provinz: Flixtrain konzentriert sich auf lukrative Verbindungen im Fernverkehr. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt)

„Ich bin mit dem Flixtrain von Hamburg nach Berlin gefahren“ – das hört man mittlerweile häufiger. Bislang waren private Anbieter eine Ausnahme im deutschen Schienenfernverkehr: Laut einer Untersuchung der Bundesnetzagentur von 2025 hält die Deutsche Bahn mit ihrer rund 400 Züge starken Flotte aus Intercitys und ICEs einen Marktanteil von mehr als 90 Prozent. Im Nahverkehr sieht es anders aus, dort lag der Marktanteil von DB Regio im Jahr 2025 nur noch bei rund 60 Prozent.

Doch die Marktmacht der Deutschen Bahn könnte auch im Fernverkehr bald bröckeln, denn private Anbieter wie Flixtrain gehen jetzt mit großen Investitionen in die Offensive. Das wiederum hat für deutsche Bahnkunden nicht nur Vorteile.

Seit 2018 bedient der private Anbieter Flixtrain ein kleines Streckennetz im deutschen Schienenfernverkehr mit nur wenigen Verbindungen am Tag. Jetzt hat der Mobilitätskonzern für mehr als zwei Milliarden Euro 65 Hochgeschwindigkeitszüge beim spanischen Hersteller Talgo bestellt. Sie sollen ab 2028 auf der neuen Verbindung Berlin-München fahren, aber auch zur Verstärkung auf schon bestehenden Strecken wie Hamburg-Berlin-Stuttgart.

Das Angebot richtet sich an preisbewusste Reisende, die bereit sind, Abstriche beim Komfort hinzunehmen. Die Wagen gleichen dem neuen Niederflur-ICE der Deutschen Bahn, unterscheiden sich aber in der Innenausstattung. Die Sitzabstände sind geringer, wer mehr Platz möchte, muss extra zahlen. Ein Bordrestaurant gibt es nicht.

Auf den deutschen Markt drängt auch das italienische Eisenbahnunternehmen Italo. Für mehr als drei Milliarden Euro hat es 26 Hochgeschwindigkeitszüge des Typs Velaro von Siemens gekauft.

Als kleiner Mittelständler geht der Konzern schwerlich durch: Hinter Italo stecken als Hauptgesellschafter die globale Reedereigesellschaft MSC, der Versicherungskonzern Allianz und ein Infrastrukturfonds, der zum weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock gehört.

Ab Juni 2028 will das Unternehmen den Betrieb aufnehmen, zunächst auf der Strecke von München über Stuttgart, Köln und Frankfurt bis Dortmund sowie auf der Strecke von München über Berlin nach Hamburg. Ab 2030 sollen die Bahnen dann stündlich auf der westlichen Route und alle zwei Stunden auf der östlichen Route fahren.

Anders als Flixtrain setzt Italo nicht auf einen günstigeren Preis als die DB, sondern auf einen besseren Service. Geplant sind drei verschiedene Preisklassen, wie man es aus dem Flugverkehr mit Economy, Business und Executive kennt.

Der Fernverkehr auf der Schiene ist, anders als der subventionierte Nahverkehr, eigenwirtschaftlich organisiert, muss also ohne staatliche Unterstützung auskommen. Doch nicht jede Strecke sei lukrativ, so DB-Konzernsprecher Achim Stauß. Strecken in mittelgroße und kleinere Städte hätten oft nur eine Auslastung von 15-20 Prozent, sagt Martin Burkert, Vorsitzender von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG.

Als Gesamtrechnung funktioniert die Anbindung mittelgroßer Städte an den Fernverkehr für die Deutsche Bahn nur deshalb, weil auf den sogenannten Rennstrecken zwischen Hamburg und München oder Frankfurt und Köln Gewinne erwirtschaftet werden, mit denen die Anbindung an die kleineren Städte quersubventioniert wird.

Die Mischkalkulation ist aus Sicht von EVG-Chef Martin Burkert durch die neuen Wettbewerber jedoch bedroht. Denn die wollten nur lukrative Strecken fahren. Verliere die DB dort Marktanteile, fehlten ihr die Einnahmen für die Anbindung kleinerer Städte.

Burkert schlägt eine gesetzlich verankerte Paketlösung vor, die für alle Wettbewerber ausgeschrieben würde, damit der Fernverkehr auch in der Fläche erhalten bleibt. Die sogenannten Streckenpakete müssten neben lukrativen Strecken auch weniger gewinnträchtige Verbindungen, etwa nach Magdeburg, Coburg oder Schwerin, enthalten.

Nicht alle halten das für die beste Lösung. Während man im CDU-geführten Verkehrsministerium auf das Ergebnis einer Untersuchung zur Koordination des Fernverkehrs wartet, hat die Bundestagsfraktion der Grünen einen eigenen Gesetzesvorschlag vorgelegt.

Dieser sieht vor, die Gebühren für die Netznutzung – also die Trassenpreise – auf wenig lukrativen Strecken im Fernverkehr zu senken, um sie attraktiver zu machen. Bliebe die Nutzung trotz niedrigerer Kosten gering, solle der Fernverkehr in solchen Regionen über einen Träger staatlich bestellt und bezahlt werden, sagt Matthias Gasel, bahnpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag.

Eigentlich gibt es aber bereits ein von Branche und Politik akzeptiertes Leitbild: den Deutschlandtakt. Demnach soll nach dem Vorbild der Schweiz schrittweise ein dichter, integraler Taktfahrplan für den Nah- und Fernverkehr auf der Schiene eingeführt werden. Denn Nah- und Fernverkehr teilen sich in Deutschland die Schiene.

Andreas Geißler vom Lobbyverband Allianz pro Schiene fordert, jetzt Leitplanken zu entwickeln, damit der Deutschlandtakt auch mit einer größeren Zahl von Anbietern im Fernverkehr umgesetzt werden kann.

Radiobeitrag: Martin Reischke, Onlinetext: Tina Hammesfahr