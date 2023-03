Deutsche Bahn

Mehr Tempo beim Deutschlandtakt: Deutlich vor 2070 sollen die Züge der Deutschen Bahn flächendeckend im neuen Taktfahrplan unterwegs sein. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

„Deutschlandtakt der Bahn auf 2070 verschoben“ – diese Nachricht hat Anfang März 2023 für Aufregung gesorgt: Das ZDF berichtete , dass die Verkehrswende stockt. Mit dem Deutschlandtakt, einem Taktfahrplan für die Bahn, sollte eigentlich bis 2030 das Zugfahren einfacher, schneller und verlässlicher werden. Die Umsetzung scheint allerdings deutlich länger zu dauern – nun offenbar aber doch nicht bis 2070. Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Deutschlandtakt.

Mehr Verbindungen, einfachere Fahrpläne und weniger Warten auf den nächsten Zug – das ist das Versprechen des Deutschlandtakts , einem Taktfahrplan nach Schweizer Vorbild. Beim Deutschlandtakt fahren die Züge jede Stunde zur selben Minute ab, zwischen den großen Städten sogar jede halbe Stunde, und das in alle Richtungen. Die Fahrpläne sind so gestaltet, dass alle Züge einige Minuten vor der nächsten Abfahrtszeit an den Umsteigebahnhöfen eintreffen. Dort halten die Züge gemeinsam, so dass alle Reisenden ihre Anschlüsse erreichen können. Da Fern- und Nahverkehr aufeinander abgestimmt sind, werden Menschen im ländlichen Raum besser an überregionale Verbindungen angeschlossen. Auch der Güterverkehr soll im Takt unterwegs sein.

Auf vielen Strecken könnte man so in Zukunft schneller sein Ziel erreichen: Die Reisezeit von Görlitz nach Nürnberg würde um eine Stunde und 17 Minuten sinken. Zwischen Stuttgart und Berlin wäre man eine Stunde kürzer unterwegs.

Klar ist, dass 2018 der damalige Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Deutschlandtakt mit den folgenden Worten ankündigt: "Gemeinsam wollen wir bis 2030 die Zahl der Fahrgäste verdoppeln und mehr Güter auf die Schiene holen. Und das bei gutem Service und hoher Qualität", sagt er damals.

Dass der Deutschlandtakt bis 2030 in Gänze fertig gestellt werden sollte, sei dennoch falsch, schreibt der Bundesschienenbeauftragte Michael Theurer (FDP) auf Twitter . Die schwarz-rote Bundesregierung hat allerdings genau dieses Ziel mitunter kommuniziert: In einem alten Facebook-Post heißt es etwa, dass der Deutschlandtakt ab 2021 starte – im Kleingedruckten wird ergänzt, dass er in Etappen bis 2030 umgesetzt werde.

Ansonsten werden die bisherigen Pläne nicht mehr transparent präsentiert: Auf der Website des Deutschlandtakts wird kein Zeitplan für die Umsetzung genannt. Laut der „Initiative Deutschlandtakt“ waren in der Vergangenheit ein „Zielfahrplan 2030“ und ein „Zielfahrplan 2030+“ beim Ministerium online abrufbar, inzwischen seien diese allerdings nicht mehr verfügbar.

Das ist im Detail noch nicht klar. Es soll allerdings doch nicht bis zum Jahr 2070 dauern, bis der Deutschlandtakt vollendet ist, sagt der Bundesschienenbeauftragte Michael Theurer. Im Interview mit der Tageszeitung "Augsburger Allgemeine" verspricht er, dass der Deutschlandtakt innerhalb von etwa 25 Jahren flächendeckend umgesetzt sein soll – also ungefähr im Jahr 2048. Das von ihm gegenüber dem ZDF genannte Jahr 2070 habe sich auf die Planung der Vorgängerregierung bezogen.

Der Deutschlandtakt erfordert 170 einzelne Maßnahmen und wird daher in Etappen umgesetzt. Ein sogenanntes „Etappierungskonzept“ gab es bislang jedoch nicht. Der Schienenbeauftragte verspricht aber Anfang März 2023, er werde „in den nächsten Monaten ein solches ehrliches Etappierungskonzept für den Deutschlandtakt“ vorlegen.

Theurer kündigt außerdem zur gleichen Zeit an , dass 2025/2026 die nächste große Etappe abgeschlossen wird: mit der Fertigstellung der Strecke Wendlingen-Ulm, Stuttgart 21 und der Generalsanierung der Riedbahn. Reisende sollen ab dann von einem Halbstundentakt zwischen Köln, Frankfurt, Mannheim, München und Nürnberg profitieren.

Nicht überall müssen die Fahrgäste übrigens noch auf den Deutschlandtakt warten - eine erste Verbindung existiert bereits: Zwischen Berlin und Hamburg fahren täglich bis zu 60 Züge, von 6 bis 22 Uhr im 30-Minuten-Takt. Aber auch Reisende in anderen Teilen des Landes müssen nicht mehr Jahrzehnte auf mehr Verlässlichkeit und Pünktlichkeit warten, verspricht DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit": „Bis 2029 wird sich die Lage in ganz Deutschland extrem verbessert haben.“ Bis dahin sollen die wichtigsten Bahnstrecken komplett neu hergerichtet werden.

Grundsätzlich war der kommunizierte Plan von Anfang an ambitioniert: Der Verkehrsökonom Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin bezweifelt bereits 2020, dass sich die Ziele des Deutschlandtakts bis 2030 umsetzen lassen: „Die vielen Projekte, die gebaut werden müssten, um all das zu ermöglichen, was versprochen wird, die wird es nicht vor 2040 geben.“

Die größte Schwierigkeit bei der Einführung des Deutschlandtakts ist der Investitionsstau bei der Deutschen Bahn. Das Schienennetz ist marode, die Bahn wurde regelrecht kaputtgespart. „Es ist über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig in das System Bahninfrastruktur investiert worden“, kritisiert Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn. Es sei auf Verschleiß gefahren worden – und in der Folge fielen nun Weichen aus, müssten Schienen ausgetauscht und Schotterbetten erneuert werden.

In Deutschland sei „seit der Bahnreform 1994, eigentlich schon seit den 1970er-Jahren“ zu wenig in die Schiene investiert worden“, sagt auch DB-Fernverkehrsvorstand Michael Peterson im Gespräch mit der Wochenzeitung "Die Zeit". Dass zu wenig Geld in die Hand genommen wird, macht auch der Vergleich mit anderen Ländern deutlich: „Die Schweiz investiert das Fünf- bis Sechsfache pro Einwohner, Österreich das Dreifache“, so Peterson.

Die Einführung des Deutschlandtakts ist zudem auf eine verstärkte Digitalisierung angewiesen: Wenn die bestehende Signal- und Kommunikationstechnik der Deutschen Bahn durch eine effizientere Datenverarbeitung in Echtzeit ersetzt wird, könnte nach Berechnung der Bahn rund 20 Prozent mehr Verkehr im Netz abgewickelt werden. Die Züge könnten dann in einem engeren Takt unterwegs sein.

Zu dieser Einschätzung kommen Branchen- und Interessenverbände seit Längerem. Beim Deutschlandtakt herrsche Stillstand, kritisiert Hans Leister vom Interessenverband Allianz pro Schiene im Juni 2022, bei den Infrastrukturmaßnahmen gehe es nicht voran: „Kein einziges Vorhaben ist vom Ministerium so konkretisiert worden, dass mit der Umsetzung begonnen werden kann.“ Auch Martin Burkert von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sieht den Deutschlandtakt bereits damals akut gefährdet.

Anfang März 2023 erneuert die Allianz pro Schiene die Kritik, dass das Ministerium beim Netzausbau Zeit verliere. "Wir erwarten, dass Bundesverkehrsminister Volker Wissing den Ausbau des Schienennetzes nicht weiter verschleppt", sagt der Hauptgeschäftsführer Dirk Flege.

Auch Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn sieht die Verkehrswende durch das zuständige Ministerium nicht vorangetrieben: „Es wird viel davon geredet, aber im Grunde genommen wandert das Geld immer noch in das System Straße, in das System motorisierter Individualverkehr. Und die Bahn hat nach wie vor das Nachsehen, obwohl im Koalitionsvertrag eigentlich etwas Anderes drinsteht.“

Im Verkehrsministerium sieht man das alles anders. Der Bundesschienenbeauftragte Michael Theurer betont, dass die Ampel-Koalition die Mittel für die Bahn verdoppelt habe im Vergleich zur Großen Koalition. Der Deutschlandtakt werde nicht verschoben , sondern im Gegenteil beschleunigt.

Das Vorbild für den Deutschlandtakt kommt aus einem Nachbarland: 1982 führte die Schweiz einen flächendeckenden Taktfahrplan ein – und zwar nicht nur bei der Bahn, sondern auch bei vielen Buslinien. Das hat die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver gemacht: Fahrgäste können sich darauf verlassen, dass die Abfahrtszeiten immer gleich bleiben und sie nicht lange auf Anschlüsse warten müssen. Laut dem Verkehrsclub Deutschland legen die Menschen in der Schweiz 28 Prozent der Kilometer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück, in Deutschland dagegen nur 19 Prozent.

Auch in mehreren deutschen Bundesländern gibt es schon länger gute Erfahrungen mit Taktfahrplänen im Nahverkehr. Den Anfang machte 1994 Rheinland-Pfalz. Mit dem Taktsystem verdoppelte sich dort die Zahl der Personenkilometer, also die zurückgelegten Kilometer multipliziert mit der Zahl der Reisenden.

