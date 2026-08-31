Die Deutsche Bahn stellt 5.200 Auszubildende ein. (Martin Schutt/dpa)

Rund 1.000 von ihnen beginnen in der Schieneninstandhaltung, wie ein Sprecher mitteilte. Weitere rund tausend junge Menschen würden in der Zugverkehrssteuerung sowie rund 800 als Lokführerinnen und -führer eingesetzt. Nach eigenen Angaben ist die Deutsche Bahn eines der größten Ausbildungsunternehmen Deutschlands. Der Konzern betonte, die Auszubildenden hätten beim Berufseinstieg sichere Perspektiven, denn wer seine Ausbildung oder sein duales Studium erfolgreich abschließe, erhalte ein Angebot zur Übernahme.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.