WM in Berlin

Bei der Basketball-WM der Frauen hat Deutschland gegen Japan in Berlin mit 74 zu 58 gewonnen. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Tonhäuser)

Die Vize-Europameisterinnen wiederum verloren ihr zweites Spiel überraschend gegen Außenseiter Mali mit 73:82. Jetzt stehen alle Teams der Gruppe bei 3 Punkten. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt in den beiden Parallelspielen am Montag, die deutsche Auswahl trifft dann auf Mali.

Nur die Tabellenersten der Vorrunde ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei müssen den Umweg über eine Qualifikationsrunde gehen, der Vierte scheidet aus. Von Platz eins bis vier ist für das DBB-Team noch alles möglich.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.