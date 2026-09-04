Basketball-WM der Frauen: Deutschland gegen Spanien (Andreas Gora / dpa / Andreas Gora)

WNBA-Profi Leonie Fiebich war mit 13 Punkten beste Werferin des deutschen Teams, das ohne Starspielerin Satou Sabally auskommen musste, die verletzungsbedingt fehlt.

Vor 12.500 Zuschauern, darunter Bundeskanzler Friedrich Merz und der neue Sportminister Ronald Rauhe, geriet das deutsche Team früh unter Druck. Die Spanierinnen nutzten die Nervosität der Gastgeberinnen aus und zogen schon im ersten Viertel zweistellig davon.

Die Spanierinnen galten als der schwerste Gruppengegner. In der Vorrunde treffen die deutschen Basketballerinnen morgen auf Japan und am Montag dann auf Mali.

Der Gruppensieger zieht direkt ins Viertelfinale ein, der Zweite und Dritte müssen ein zusätzliches K.o.-Spiel bestreiten.

Diese Nachricht wurde am 04.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.