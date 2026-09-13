Die Deutsche Leonie Fiebich (im schwarzen Trikot) ist umringt von französischen Spielerinnen. (picture alliance / AP Photo / Ebrahim Noroozi / Ebrahim Noroozi)

Beste Werferinnen gegen Frankreich waren Nyara Sabally und Marie Gülich mit je zwölf Punkten. Die Französinnen sind weiter ungeschlagen und greifen im Endspiel heute nach ihrem ersten WM-Titel. Zuvor spielt das deutsche Team gegen Spanien oder Rekordchampion USA um Bronze. Selbst bei einer weiteren Niederlage der deutschen Mannschaft im Spiel um Bronze wäre es das erfolgreichste Abschneiden Deutschlands in der WM-Geschichte.

Diese Nachricht wurde am 13.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.