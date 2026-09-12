Berlin Deutsche Basketballerinnen unterliegen gegen Frankreich - und spielen morgen um WM-Bronze
Bei ihrer Heim-WM in Berlin sind die deutschen Basketballerinnen nach einer Halbfinalniederlage gegen Frankreich aus dem Titelrennen ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Olaf Lange unterlag dem Olympiazweiten von Paris mit 64:86.
Beste Werferinnen gegen Frankreich waren Nyara Sabally und Marie Gülich mit je zwölf Punkten. Die Französinnen sind weiter ungeschlagen und greifen im Endspiel morgen nach ihrem ersten WM-Titel. Zuvor spielt das deutsche Team gegen Spanien oder Rekordchampion USA um Bronze. Selbst bei einer weiteren Niederlage der deutschen Mannschaft im Spiel um Bronze wäre es das erfolgreichste Abschneiden Deutschlands in der WM-Geschichte.
Diese Nachricht wurde am 12.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.