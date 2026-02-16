Olympische Spiele

Die schnellste Zeit im Eiskanal in Cortina d´Ampezzo fuhr Johannes Lochner mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer. Dahinter folgen bereits mit deutlichem Abstand die Duos Francesco Friedrich und Alexander Schüller sowie Adam Ammour und Alexander Schaller. Auf dem vierten Rang liegt der Bob des US-Amerikaners Frankie del Duca.
Goldchance für Laura Nolte
Im Monobob der Frauen fällt am Abend die Entscheidung. Nach zwei von vier Läufen liegt die Deutsche Laura Nolte vorne. Die 27 Jahre alte Weltcup-Gesamtsiegerin aus Winterberg hat 0,22 Sekunden Vorsprung auf Elana Meyers Taylor aus den USA. Lisa Buckwitz (Oberhof) liegt auf Rang 6. Der 3. Lauf startet um 19 Uhr, das Finale ab 21:06 Uhr.
