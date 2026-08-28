Das Barometer für die Lage der Chemieindustrie ist gestiegen (Archivbild). (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Wie das Ifo-Institut mitteilte, ist sowohl das entsprechende Barometer für die Lage als auch für die Erwartungen im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Die Chemiebranche gibt seit Jahren hohe Industrie- und Standortkosten als wichtigste Gründe für eine schwierige Gesamtlage an. Hintergrund für die aktuelle positive Bewertung ist die Blockade der Straße von Hormus im Irankrieg. Die so ausgelösten Lieferausfälle in Asien erhöhen laut Ifo-Institut die Nachfrage nach deutschen Produkten. Gleichzeitig berichten weniger Unternehmen von Materialknappheit.

Weil zum Beispiel hohe Energiekosten die Konzerne weiterhin belasten, rechnen diese aber trotz der positiven Bewertung mit weiterem Personalabbau.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.