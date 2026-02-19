Vorrunden-Aus

Das deutsche Curling-Team siegte in seinem letzten Spiel. (AP / Fatima Shbair)

Schon vor der Partie war klar, dass beide Mannschaften keine Chance mehr auf das Halbfinale haben. Das deutsche Team beendet den Winter-Höhepunkt in Cortina d'Ampezzo mit vier Siegen aus neun Spielen. Mitentscheidend für das Aus vor den Medaillenspielen war die überraschende Niederlage gegen Tschechien, das gegen Deutschland seinen ersten Sieg seiner Olympia-Historie gefeiert hatte.

Die deutschen Curler waren erstmals seit zwölf Jahren wieder bei Winterspielen dabei. 2024 waren sie in Finnland Europameister geworden.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.