Autos werden in Emden zum Export auf ein Autotransportschiff gefahren. (Archivbild) (dpa / Lars Penning)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Ausfuhren im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent auf 136,6 Milliarden Euro. Grund für die Entwicklung sei eine höhere Nachfrage aus den USA und Europa. Mehr als die Hälfte der deutschen Exporte geht den Angaben zufolge in andere EU-Staaten. Das wichtigste einzelne Export-Land bleiben die USA mit Ausfuhren im April für rund elf Milliarden Euro.

Die Importe legten im April um 1,2 Prozent auf mehr als 122 Milliarden Euro zu.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.