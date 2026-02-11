Filmförderungsanstalt

Deutsche Filme haben den Kinos laut FFA ein Umsatzplus gebracht. (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Demnach wurden 2025 insgesamt 91,9 Millionen Tickets verkauft, 2,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Einen noch deutlich größeren Anstieg gab es den Angaben zufolge bei heimischen Produktionen: Deutsche Filme legten um mehr als 37 Prozent auf 24,3 Millionen Tickets zu.

FFA-Vorstand Dinges sagte, deutsche Filme hätten 2025 einen Marktanteil von 27,4 Prozent gehabt. Dies sei der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren gewesen. "Einen großen Anteil daran hatte natürlich 'Das Kanu des Manitu', mit dem erstmals seit 2017 wieder eine heimische Produktion an der Spitze der Kinocharts stand." Besonders im zweiten Halbjahr habe sich der deutsche Film "unglaublich vielfältig" gezeigt: "Fortsetzungen, Komödien, Familienfilme und anspruchsvolle Arthouse- und Festivalerfolge hätten ein breites Publikum gefunden.

Nach FFA-Angaben stieg der Umsatz der Kinos 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 924 Millionen Euro. Der Kinobestand sei stabil geblieben.

