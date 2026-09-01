Grenzkontrollen

Die Luftverkehrsbranche befürchtet ein Chaos bei der Einreise in den Schengen-Raum wegen der auslaufenden Ausnahmeregelungen (Archivbild). (dpa /picture alliance / Markus C. Hurek)

Die am Sonntag auslaufenden Ausnahmeregeln der EU müssten dringend verlängert werden, verlangten Vertreter des Frankfurter Flughafens, der Airlines Lufthansa und Condor sowie des Flughafenverbands ADV. Sie befürchten überlange Wartezeiten bei der Ein- und Ausreise von Passagieren aus Drittstaaten. Die Forderung der Flugbranche hängt mit der Einführung des neuen EU-Grenzkontrollsystems EES zusammen, durch das seit Oktober 2025 bei jedem Grenzübertritt biometrische Merkmale erfasst und mit entsprechenden Datenbanken abgeglichen werden. Die sehr aufwendigen Verfahren hatten zu langen Wartezeiten geführt, sodass die EU für den Sommer die zeitweise Aussetzung der Kontrollen zugelassen hatte. Nach Angaben der Frankfurter Betreibergesellschaft Fraport habe die Wartezeit bei hohem Aufkommen dennoch bis zu 90 Minuten betragen. Sollten die Ausnahmeregeln abgeschafft werden, würde dies zu massiven betrieblichen Problemen führen und dafür sorgen, dass Umsteiger auf internationalen Verbindungen möglicherweise ihre Anschlussflüge verpassen.

Diese Nachricht wurde am 01.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.