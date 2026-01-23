Krankhaftes Übergewicht
Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin warnt vor Folgen von Adipositas

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hat vor den Folgen von unter 15- bis 18-Jährigen weit verbreiteter Adipositas gewarnt. Die Kosten für das Gesundheitssystem seien enorm, aber auch die Betroffenen litten physisch und psychisch unter ihren Beschwerden, sagte DGKJ-Generalsekretär Burkhard Rodeck im Deutschlandfunk.

    Ein übergewichtiger Junge zieht seine Jeans an.
    Immer häufiger sind Kinder von Adipositas betroffen. (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)
    Die Ursachen, die zu einem krankhaften Übergewicht führten, seien ein Zusammenspiel aus genetischen, ökonomischem und vor allem sozialen Faktoren, erklärte Rodeck im Deutschlandfunk. Kinder ärmerer Eltern seien überproportional von Adipositas betroffen. Wenig Geld führe zu einer schlechten Ernährung mit zuckerreichen Getränken und Speisen. Hinzu komme ein eklatanter Bewegungsmangel, der das Problem noch verschärfe.
    Rodeck appellierte an Politik und Gesellschaft, der Entwicklung dringend entgegenzusteuern. So könne bereits in der Kita gesunde Ernährung gelehrt werden. Zudem gelte es, den angeborenen Bewegungsdrang zu fördern.
    Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.