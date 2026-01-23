Krankhaftes Übergewicht

Die Ursachen, die zu einem krankhaften Übergewicht führten, seien ein Zusammenspiel aus genetischen, ökonomischem und vor allem sozialen Faktoren, erklärte Rodeck im Deutschlandfunk. Kinder ärmerer Eltern seien überproportional von Adipositas betroffen. Wenig Geld führe zu einer schlechten Ernährung mit zuckerreichen Getränken und Speisen. Hinzu komme ein eklatanter Bewegungsmangel, der das Problem noch verschärfe.
Rodeck appellierte an Politik und Gesellschaft, der Entwicklung dringend entgegenzusteuern. So könne bereits in der Kita gesunde Ernährung gelehrt werden. Zudem gelte es, den angeborenen Bewegungsdrang zu fördern.
Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.