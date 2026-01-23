Krankhaftes Übergewicht

Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin warnt vor Folgen von Adipositas

Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hat vor den Folgen von unter 15- bis 18-Jährigen weit verbreiteter Adipositas gewarnt. Die Kosten für das Gesundheitssystem seien enorm, aber auch die Betroffenen litten physisch und psychisch unter ihren Beschwerden, sagte DGKJ-Generalsekretär Burkhard Rodeck im Deutschlandfunk.