Monatsbilanz

Vor allem in der Metallindustrie und im Maschinenbau gab es ein deutliches Auftragsplus. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg das Neugeschäft im Dezember um 7,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Es war der vierte Anstieg in Folge und das prozentual höchste Plus seit zwei Jahren. Besonders viele Aufträge erhielten der Bilanz zufolge Metall- und Maschinenbau-Betriebe. Vorab war mit einem Rückgang der Neuaufträge gerechnet worden. Das Bundeswirtschaftsministerium begründete den Anstieg vor allem mit mehreren neuen Großaufträgen. Ökonomen werteten das Plus allerdings auch grundsätzlich als Anzeichen für einen Aufwärtstrend in der deutschen Industrie.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.