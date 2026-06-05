Die deutsche Kandidaten reichen ihre finalen Olympia-Konzepte ein. (picture alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Das teilte der DOSB in Frankfurt am Main mit. Die Abgabe der Unterlagen war eine Formsache; die entscheidenden Bedingungen hatten die drei Bewerber Berlin, München und Köln mit der Rhein-Ruhr-Region bereits früher erfüllt. Sie streben die Ausrichtung der Spiele im Jahr 2036, 2040 oder 2044 an. Hamburg hatte seine Bewerbung kürzlich nach einem negativen Bürgerentscheid zurückgezogen.

Die Entscheidung darüber, mit welchem Standort Deutschland in das internationale Auswahlverfahren geht, fällt am 26. September.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.