Deutsche Krankenhäuser werden digital. (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Das geht aus einer Studie des Konsortiums "DigitalRadar Krankenhaus" hervor, die in Berlin vorgestellt wurde. Mehr als 1.500 Kliniken machten entsprechende Angaben zu beispielsweise Patientenportalen, digitalen Medikationsplänen und zur elektronischen Dokumentation. Laut der Studie gibt es Fortschritte über alle Versorgungsstufen hinweg. Kleinere Krankenhäuser hätten zudem ihren Rückstand zu großen Kliniken verringert. Die Verbesserung sei außerdem in allen Bundesländern festgestellt worden.

Im Jahr 2018 hatte die Bertelsmann Stiftung noch vor einem immer größer werdenden Rückstand deutscher Krankenhäuser bei der Digitalisierung im internationalen Vergleich gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.