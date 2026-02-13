Der Maschinenbau steckt in einer Krise. Licht am Ende des Tunnels ist noch nicht zu sehen. (picture alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Ende 2025 waren gut eine Million Menschen in der Branche beschäftigt, wie der Verband VDMA in Frankfurt am Main mitteilte. Das sind 22.000 - beziehungsweise 2,4 Prozent - weniger als 2024. Als Hauptgrund für die Krise der Maschinenbauer werden die US-Zölle und die Konkurrenz aus China genannt. Auch für das laufende Jahr wird mit einem Stellenabbau gerechnet.

Die Angaben beziehen sich auf Firmen mit mindestens 50 Beschäftigten.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.