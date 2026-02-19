Vinzenz Geiger kam nach zwei Stürzen auf der Langlauf-Strecke mit Verspätung ins Ziel. (AFP / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Sie fielen im Langlaufrennen auf Rang fünf zurück, nachdem sie nach dem Skispringen noch auf der Spitzenposition gelegen hatten. Bis zur achten Runde gehörte Deutschland, das mit 13 Sekunden Vorsprung gestartet war, zur Spitzengruppe. Dann stürzte Geiger bei schwierigen Bedingungen und heftigem Schneefall zweimal, kollidierte mit einem Konkurrenten und verlor wichtige Zeit.

Es sind die ersten Winterspiele seit 1998 ohne eine Medaille für die Kombinierer. Sieger wurde das Team aus Norwegen vor Finnland und Österreich.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.