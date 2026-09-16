Technologie

Der SPD-Politiker Karl Lauterbach warnt vor Risiken durch unkontrollierte KI. (Archivbild) (Imago/ Ipon )

Der Vorsitzende des Forschungsausschusses des Bundestags, Lauterbach, sprach sich für Sicherheitsregeln aus. Der ehemalige Gesundheitsminister sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", eine Selbstregulierung der Unternehmen werde nicht genügen. Lauterbach warnte davor, dass KI bald in der Lage sein könnte, gesundheitsschädliche Substanzen zu entwickeln oder Finanzmärkte zu attackieren. Auch Bundesdigitalminister Wildberger plädierte für internationale Regeln. Die Risiken müssten frühzeitig erkannt und eingedämmt werden. Der CDU-Politiker sagte der Funke-Mediengruppe, die Entwicklung von KI in Deutschland könne aber auch Wohlstand und Wettbewerbsfähigkeit sichern.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.