EM in Bulgarien

Die Deutsche Volleyball-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der EM. (Archivbild) (Julius Frick / dpa )

Deutschland geriet trotz von Beginn an guter Leistung mit 0:2 Sätzen in Rückstand, kämpfte sich aber - auch gegen die lautstarke Kulisse von 12.000 Zuschauern - zurück. Erik Röhrs war mit 20 Punkten gefährlichster Angreifer für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes.

Das Team war mit vier Siegen aus fünf Gruppenspielen bereits gut in die EM gestartet, die erste Niederlage zum Vorrundenabschluss gegen Olympiasieger Frankreich verhinderte dann aber Rang eins - und brachte für das Achtelfinale das schwierige Spiel gegen Bulgarien. Erschwert wurde die Aufgabe zudem durch den kurzfristigen Ausfall von Zuspieler Johannes Tille, der eine Fraktur im Mittelfuß erlitt.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.