Konjunktur

Im letzten Quartal 2025 ist die Wirtschaft gewachsen (Archivbild). (dpa)

Das Bruttoinlandsprodukt sei von Oktober bis Dezember um 0,3 ​Prozent ​zum ​Vorquartal gestiegen, teilte ‌das Statistische ​Bundesamt in Wiesbaden mit. Eine frühere ⁠Schätzung von Mitte des Monats hatte ein Plus von 0,2 Prozent ergeben. Diese basierte aber auf weniger Daten. Im dritten Quartal 2025 hatte es nur zu einer Stagnation gereicht.

Zu der nun positiven Entwicklung haben laut Statistischem Bundesamt vor allem wachsende private und staatliche Konsumausgaben beigetragen. Im gesamten vergangenen Jahr legte die deutsche Wirtschaft um 0,2 Prozent zu, nachdem ​sie zuvor zwei Jahre in Folge geschrumpft war. Dafür sorgten steigende Konsumausgaben, ‌während die Exporte unter höheren US-Zöllen, Euro-Aufwertung und stärkerer Konkurrenz aus China litten.

Der Verband "Die Familienunternehmer" forderte von der Rergierung deutliche Kostensenkungen für die Betriebe, um die Konjuktur weiter anzukurbeln. Verbandspräsidentin Ostermann sagte im Deutschlandfunk, bisher seien die Schritte der Regierung einfach nicht mutig genug. Sie plädierte unter anderem für eine schnellere Senkung der Körperschaftssteuer und eine Anhebung der Einkommensgrenze für den Spitzensteuersatz auf 100.000 Euro

Diese Nachricht wurde am 30.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.