Statistisches Bundesamt

Deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen

Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 0,3 Prozent gewachsen und damit etwas mehr als erwartet. Das ist das dritte Quartal mit Wachstum in Folge. Grund sei vor allem die gute Entwicklung der Exporte, teilte das Statistische Bundesamt mit.