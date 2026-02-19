Bundesbank

Im ersten Quartal dürfte sich die Expansion fortsetzen, wenngleich nur mit schwacher Dynamik, heißt es im heute veröffentlichten Monatsbericht. Sowohl Industrie als auch Exporte dürften zulegen, nachdem sich die Auftragslage zuletzt deutlich gebessert habe. Ab dem Frühjahr erwarte man mehr Schwung - getragen vor allem durch fiskalische Impulse, heißt es weiter. Gemeint sind damit staatliche Investitionen in Rüstung und Infrastruktur.
Im vierten Quartal 2025 war die deutsche Wirtschaft um 0,3 Prozent gewachsen.
