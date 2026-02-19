Bundesbank
Deutsche Wirtschaft setzt Aufwärtstrend fort - Dynamik aber schwach

​Die deutsche Wirtschaft bleibt nach einer Prognose der Bundesbank zu Jahresbeginn auf Wachstumskurs.

    Kräne zur Be- und Entladung stehen im Alberthafen vor dem mit Eis bedeckten Hafenbecken.
    Die Wirtschaft wird laut Bundesbank weiter wachsen. (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)
    Im ‌ersten Quartal ⁠dürfte sich die ⁠Expansion fortsetzen, wenngleich nur mit schwacher Dynamik, heißt es im heute veröffentlichten Monatsbericht. Sowohl Industrie als auch Exporte dürften zulegen, nachdem sich die Auftragslage zuletzt deutlich gebessert habe. Ab dem Frühjahr erwarte man mehr Schwung - getragen vor allem durch fiskalische Impulse, heißt es weiter. Gemeint sind damit staatliche Investitionen in Rüstung und Infrastruktur.
    Im vierten Quartal ⁠2025 ⁠war die deutsche Wirtschaft um ⁠0,3 Prozent gewachsen.
