Helmut Frister, Vorsitzender des Deutschen Ethikrates (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

2024 sei das neunte Jahr in Folge gewesen, in dem es weniger Staaten mit demokratischen Fortschritten als Staaten mit demokratischen Rückschritten gegeben habe, sagte der Vorsitzende Frister der Katholischen Nachrichtenagentur. Er rief dazu auf, die Gründe dafür zu analysieren. Bundesfamilienministerin Prien sieht Bildung als Schlüsselfaktor. Bildung befähige Menschen, Verantwortung zu übernehmen, unterschiedliche Perspektiven auszuhalten und die freiheitliche Demokratie mitzugestalten, erklärte die CDU-Politikerin.

Der Deutsche Ethikrat befasst sich auf seiner heutigen Jahrestagung in Weimar mit dem Zustand der Demokratie. Der frühere Bundesminister de Maizière appellierte an Bund und Länder, ihre Pläne für eine Staatsmodernisierung voranzutreiben. Wer nicht an der Funktionsfähigkeit der Demokratie arbeite, müsse sich nicht wundern, wenn es Misstrauen in demokratische Institutionen gebe.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.