Moderator Markus Lanz erhält den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Information (dpa / Henning Kaiser)

Lanz nutzte seine Dankesrede für eine Botschaft zur gesellschaftlichen Stimmung im Land. Viele Leute seien sehr unsicher und hätten teils Angst, sagte Lanz. Doch das, was gerade kaputtgehe, baue man irgendwann wieder auf, versprach er.

Bei der Auszeichnung für den ZDF-Mehrteiler "Olivia" über das Leben der Dragqueen Olivia Jones nutzte Hauptdarsteller Johannes Hegemann die Bühne, um für eine freie Gesellschaft zu werben. "Queere Menschen werden wieder zum politischen Feindbild gemacht", sagte Hegemann in seiner Dankesrede. Es seien in Deutschland aber Sichtbarkeit und der Schutz von Minderheiten nötig.

In der Kategorie Beste Comedy/Late Night wurde die "heute-show extra: Next Stop Köster" ausgezeichnet.

Preise in 29 Kategorien

Die Beste Dokumentation war laut Ansicht der Jury das Format "Joko & Klaas LIVE #dontlookaway" des Senders ProSieben. Als beste Doku-Serie wurde ein Mehrteiler des ZDF über den früheren Fußball-Nationalspieler Mesut Özil prämiert.

In der Kategorie Beste Schauspielerin setzte sich Karin Hanczewski mit ihrem Auftritt in der Serie "Call My Agent Berlin" (Disney+) durch. Die Auszeichnung für den Besten Schauspieler ging an Tom Schilling für "Achtsam Morden" (Netflix).

Der diesjährige Deutsche Fernsehpreis wurde insgesamt in 29 Kategorien vergeben. Dabei gingen unter anderem neun Auszeichnungen an die ARD, acht Auszeichnungen an das ZDF, vier an RTL Deutschland und je zwei Auszeichnungen an ProSiebenSat.1. Der Ehrenpreis ging an den langjährigen RTL-Moderator Peter Kloeppel.

Diese Nachricht wurde am 10.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.