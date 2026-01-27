Lehrwart und Schiedsrichter

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) trauert um seinen früheren Spitzen-Schiedsrichter und Lehrwart Eugen Strigel. (picture alliance / firo Sportphoto / firo Sportphoto)

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, starb Strigel im Alter von 76 Jahren. Der Geschäftsführer der DFB-Schiri-GmbH, Kircher, sagte, Strigel werde nicht nur als Ansprechpartner und Motivator, sondern vor allem als Mensch und Freund vermisst.

Strigel war über Jahrzehnte hinweg eine prägende Persönlichkeit des deutschen Schiedsrichterwesens. Er leitete 70 Bundesliga-Spiele und war als TV-Experte sowie als internationaler Beobachter tätig. Außerdem kümmerte er sich 15 Jahre lang als DFB-Lehrwart um die Aus- und Weiterbildung der deutschen Schiedsrichter.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.