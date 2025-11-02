"Geflügelter Bleistift"

Im Theater Bremen wurde der Preis verliehen. (picture alliance / dpa / Alicia Windzio)

Masztalerz scherze über das Entsetzen, dass viele Autokraten durch mehr oder weniger freie Wahlen an die Macht gekommen seien, hieß es in der Jury-Begründung : "Das ist ebenso mutig wie nötig und in seiner Klarheit absolut preiswürdig".

Der vielfach ausgezeichnete Comiczeichner arbeitet unter anderem für das Satiremagazin "Eulenspiegel", die "Lübecker Nachrichten", den "Spiegel" und die "Bravo". Masztalerz erhält den mit 4.000 Euro dotierten "Geflügelten Bleistift" in Gold.

Zweiter Preis für Philipp Sturm

Der Leipziger Philipp Sturm erhielt die Auszeichnung in Silber. Katharina Greve, die bereits 2024 und 2021 mit Bronze ausgezeichnet wurde, erhielt erneut den dritten Preis.

Der Deutsche Karikaturenpreis wird seit dem Jahr 2000 von der "Sächsischen Zeitung" vergeben, seit 2016 gemeinsam mit dem "Weser-Kurier". Nach der Verleihung ist eine große Auswahl an Karikaturen in Ausstellungen in Bremen, Dresden und Agathenburg bei Hamburg zu sehen.

