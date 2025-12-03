Nach Juso-Auftritt

Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Bas beim Bundeskongress der Jungsozialisten in Mannheim Ende November - ihre dortigen Aussagen über Arbeitgeber sind auf Kritik gestoßen. (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

In einem gemeinsamen Brandbrief forderten 15 Mittelstandsverbände die SPD-Co-Vorsitzende zu einer öffentlichen Klarstellung auf. Der Mittelstand sei kein Gegner, sondern ein unverzichtbarer Teil der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Stabilität.

Bas hatte vor der SPD-Parteijugend in Mannheim von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet. Dabei sprach sie von Männern in bequemen Sesseln und im Maßanzug, die soziale Sicherheit für verhandelbar hielten. Dabei sei deutlich geworden, gegen wen man eigentlich "kämpfen" müsse. Diese Aussage hatten bereits die Geschäftsführer des Mittelstandsverbands BVMW sowie des Verbandes der Chemischen Industrie als arbeitgeberfeindlich kritisiert.

