Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen im Finale der US Open. (Getty Images via AFP / MATTHEW STOCKMAN)

Das deutsche Davis-Cup-Duo gewann das Halbfinale gegen Rajeev Ram (USA) und Joe Salisbury (Großbritannien) in zwei Sätzen. Krawitz und Pütz treffen im Endspiel morgen auf die Australian-Open-Sieger Christian Harrison (USA) und Neal Skupski (Großbritannien).

Die deutschen Tennisprofis stehen bereits zum zweiten Mal im Finale von New York. 2024 hatten sie verloren.

Zverev spielt um Finaleinzug

Im Einzelwettbewerb spielt Alexander Zverev heute um 21 Uhr MESZ im Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow. Der an Nummer eins gesetzte Zverev ist dabei klar favorisiert.

Zverev, der in diesem Jahr die French Open gewonnen hat, stand bei den US Open bislang einmal im Finale. Vor sechs Jahren verlor er gegen den Österreicher Dominic Thiem trotz einer Führung von 2:0-Sätzen. Das zweite Halbfinale bestreiten die Amerikaner Ben Shelton und Frances Tiafoe.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.