Olympische Winterspiele

Verteidigerin Nina Jobst-Smith, eine von drei deutschen Spielerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL, nutzte die erste deutsche Überzahl in der neunten Minute zur Führung. Lina Ljungblom (12., 28.), Mira Jungaker (40.) und Thea Johansson (52.) drehten das Spiel für Schweden. In Mailand kämpft das DEB-Team in der schwächer eingestuften Gruppe B mit Schweden, Japan, Frankreich und Gastgeber Italien um drei Viertelfinal-Tickets.
Es war der erste Olympia-Auftritt der deutschen Eishockey-Frauen seit Sotschi 2014. Im zweiten Vorrundenduell trifft Deutschland am Samstag Mittag auf Japan.
