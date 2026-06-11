Technologie

Neura Robotics hat einen seiner Roboter im April 2026 auf der Hannover-Messe präsentiert. (IMAGO / Rüdiger Wölk / IMAGO / Rüdiger Wölk)

Die Branche Physical AI - dazu gehört die Robotik - sei eine der wenigen Technologien, bei denen Europa noch aus einer Position der Stärke agieren könne, sagte Firmengründer Reger der FAZ. Die Branche könne das Erbe der Autoindustrie antreten und Hunderttausende Arbeitsplätze schaffen. Reger betonte, der Bedarf an Robotern, die physische Aufgaben übernehmen könnten, wachse. Er verwies auf die steigende Zahl von Menschen im Ruhestand.

Neura Robotics hat eine Investitionszusage in Höhe von 1,4 Milliarden Euro erhalten, darunter von den US-Konzernen Nvidia und Amazon. Das Unternehmen mit Hauptsitz im schwäbischen Metzingen entwickelt humanoide Roboter, die künftig individuelle Aufgaben etwa in Fabriken, Krankenhäusern oder Privathaushalten übernehmen sollen.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.