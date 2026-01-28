Nach dem Sieg gegen Frankreich ist die deutsche Mannschaft bei der Handball-EM im Halbfinale. (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)

Vor 10.850 Zuschauern im dänischen Herning war Juri Knorr mit zehn Toren bester DHB-Werfer. Dem deutschen Team hätte auch ein Unentschieden gereicht. Frankreich verpasste durch die Niederlage die Revanche für das Aus im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024.

Auf wen die DHB-Auswahl im Halbfinale am Freitag trifft, steht noch nicht fest. Infrage kommen Island oder Kroatien. Island hatte sich zuvor als zweite Nation nach Dänemark für das Halbfinale qualifiziert. Die Mannschaft von Trainer Snorri Steinn Gudjonsson besiegte im schwedischen Malmö in der Hauptrundengruppe zwei Slowenien mit 39:31. Kroatien schlug Ungarn mit 27 zu 25. In der vierten Partei unterlag Spanien dem Nachbarn Portugal deutlich mit 27 zu 35.

