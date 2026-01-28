Handball-EM
Deutschland durch Sieg gegen Frankreich im Halbfinale

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das Halbfinale der Europameisterschaft in Skandinavien erreicht. Zum Abschluss der Hauptrunde gewann die DHB-Auswahl gegen Frankreich mit 38:34.

    Deutschlands Spieler stehen nach dem Spiel und dem Einzug ins Halbfinale zusammen.
    Nach dem Sieg gegen Frankreich ist die deutsche Mannschaft bei der Handball-EM im Halbfinale. (Sina Schuldt / dpa / Sina Schuldt)
    Vor 10.850 Zuschauern im dänischen Herning war Juri Knorr mit zehn Toren bester DHB-Werfer. Dem deutschen Team hätte auch ein Unentschieden gereicht. Frankreich verpasste durch die Niederlage die Revanche für das Aus im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024.
    Die DHB-Auswahl trifft im Halbfinale am Freitag auf Kroatien. Der Vizeweltmeister hatte seine Hauptrunden-Gruppe gewonnen. In der deutschen Gruppe wurde Gastgaber Dänemark Erster und trifft somit auf Island.
