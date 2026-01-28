Handball-EM

Vor 10.850 Zuschauern im dänischen Herning war Juri Knorr mit zehn Toren bester DHB-Werfer. Dem deutschen Team hätte auch ein Unentschieden gereicht. Frankreich verpasste durch die Niederlage die Revanche für das Aus im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024.
Die DHB-Auswahl trifft im Halbfinale am Freitag auf Kroatien. Der Vizeweltmeister hatte seine Hauptrunden-Gruppe gewonnen. In der deutschen Gruppe wurde Gastgaber Dänemark Erster und trifft somit auf Island.
Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.