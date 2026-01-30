Deutschland setzte sich gegen Kroatien durch. (AFP / JONATHAN NACKSTRAND)

Zur Halbzeit führte die DHB-Auswahl mit 17:15 und baute den Vorsprung im zweiten Abschnitt aus. Die Kroaten konnten kurz vor Schluss nur noch verkürzen, aber den Sieg der Deutschen nicht mehr gefährden. Bester Werfer war Rechtsaußen Lukas Zerbe mit sechs Treffern. Als Spieler des Spiels wurde erneut Torhüter Andreas Wolff ausgezeichnet.

Finalgegner am Sonntag (18 Uhr) ist Gastgeber Dänemark. Der Olympiasieger setzte sich im zweiten Halbfinale gegen Island ebenfalls mit 31:28 durch.

