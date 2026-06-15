Fußball-WM

Die deutschen Fans feiern im Stadion von Houston den zweimaligen Torschützen gegen Curacao, Kai Havertz. (AP Photo / Karen Warren)

Die Tore erzielten Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Denis Undav und zweimal Kai Havertz. Es war der zweithöchste der DFB-Elf bei einer WM nach dem 8:0 gegen Saudi-Arabien im Jahr 2002.

Der 22-jährige Brown sagte nach dem Spiel und seinem Treffer in der 68. Minute: "Im ersten WM-Spiel zu treffen, meine Familie ist da, dann mit den Jungs zu jubeln - einfach unglaublich." Das Gegentor sei unnötig gewesen. Aber er sei stolz, dass "wir den Kopf nicht haben hängen lassen".

Nach dem Spiel gegen Curacao wird das DFB-Team in das WM-Quartier nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina zurückfliegen. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste.

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Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.