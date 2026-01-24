Handball-Europameisterschaft

Das Hauptrunden-Spiel im dänischen Herning endete 30 zu 28. Marko Grgic war mit sieben Toren bester deutscher Werfer. Torhüter Andreas Wolff kam auf über 20 Paraden.
Deutschland führt seine Gruppe mit sechs Punkten vor Dänemark und Frankreich (je 4) an. Dahinter liegen Norwegen und Portugal (je 2) sowie Spanien (0). Nur die beiden Erstplatzierten erreichen das Halbfinale.
Am Montag geht es für die deutsche Riege gegen Olympiasieger Dänemark weiter.
Diese Nachricht wurde am 24.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.