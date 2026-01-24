Handball-Europameisterschaft
Deutschland gewinnt in der Hauptrunde gegen Norwegen

Bei der Handball-Europameisterschaft in Skandinavien hat Deutschland gegen Norwegen gewonnen. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason hat damit weiter gute Chance auf das Erreichen des Halbfinals.

    Norwegens Sander Sagosen im Zweikampf mit Deutschlands Tom Kiesler (picture alliance / Ritzau Scanpix / Bo Amstrup)
    Das Hauptrunden-Spiel im dänischen Herning endete 30 zu 28. Marko Grgic war mit sieben Toren bester deutscher Werfer. Torhüter Andreas Wolff kam auf über 20 Paraden.
    Deutschland führt seine Gruppe mit sechs Punkten vor Dänemark und Frankreich (je 4) an. Dahinter liegen Norwegen und Portugal (je 2) sowie Spanien (0). Nur die beiden Erstplatzierten erreichen das Halbfinale.
    Am Montag geht es für die deutsche Riege gegen Olympiasieger Dänemark weiter.
