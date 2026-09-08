Schule

Deutschland in neuer Pisa-Studie so schlecht wie nie

Deutsche Schüler haben bei der neuen PISA-Bildungsstudie so schlecht wie noch nie abgeschnitten. Das teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit. Demnach gingen die Leistungen der 15-Jährigen in den Teilbereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften gegenüber den vorherigen Erhebungen erneut zurück.