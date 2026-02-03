Pazifik-Region

Die Flagge der Pazifik-Insel Niue. (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / Michael Piepgras)

Bundesaußenminister Wadephul unterzeichnete bei seinem Besuch im neuseeländischen Auckland zusammen mit Niues Regierungschef Tagelagi die entsprechende Erklärung. Eine solche Zeremonie sei für ihn ein besonderes Erlebnis, sagte Wadephul. Die Anerkennung Niues zeige die Wertschätzung, die Deutschland dem Land entgegenbringe, und die Bedeutung, die man dem Selbstbestimmungsrecht der Völker und den pazifischen Inseln beimesse. Wadephul verwies auf die Bedrohung der Region durch den Klimawandel und die geostrategischen Ambitionen Chinas. Wenn Chinas Einfluss hier steige, sinke der eigene Einfluss.

Niue liegt rund 2.400 Kilometer nordöstlich von Neuseeland, zwischen Fidschi und den Cookinseln. Es hat 1.700 Einwohner. Anfang Januar hatte das Bundeskabinett die Insel völkerrechtlich als Staat anerkannt. Bis 1974 gehörte Niue zu Neuseeland. Nach wie vor sind die Einwohner neuseeländische Staatsbürger.

