Basketball-WM der Frauen

Ihnen gelang am Abend in Berlin gegen Südkorea der zweite Erfolg im zweiten Vorrundenspiel. Damit stehen sie bereits als Sieger der Gruppe B fest.
Ob die deutsche Auswahl ins Viertelfinale einziehen wird, ist dagegen noch unklar. Die Auswahl von Bundestrainer Olaf Lange konnte am Abend in der Gruppe A gegen Japan gewinnen. Die Auftaktpartie gegen Spanien hatte sie verloren. Am Montag steht nun das Gruppenspiel gegen Mali an.
Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.