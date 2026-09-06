Bei der Basketball-WM der Frauen hat Deutschland gegen Japan in Berlin mit 74 zu 58 gewonnen. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Tonhäuser)

Ihnen gelang am Abend in Berlin gegen Südkorea der zweite Erfolg im zweiten Vorrundenspiel. Damit stehen sie bereits als Sieger der Gruppe B fest.

Ob die deutsche Auswahl ins Viertelfinale einziehen wird, ist dagegen noch unklar. Die Auswahl von Bundestrainer Olaf Lange konnte am Abend in der Gruppe A gegen Japan gewinnen. Die Auftaktpartie gegen Spanien hatte sie verloren. Am Montag steht nun das Gruppenspiel gegen Mali an.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.