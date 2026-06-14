Ankunft der deutschen Nationalmannschaft in Houston. (IMAGO / Kirchner-Media)

Im DFB-Lager gibt man sich aber bescheiden. "Wir wollen einfach erfolgreich ins Turnier starten und nicht über ein 5:0 schwadronieren", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig. Auch Trainer Julian Nagelsmann warnte: "Das ist eine DFB-Pokal-Situation. David gegen Goliath. Die Spieler haben alle eine gute Ausbildung und können unbeschwert in das Turnier gehen. Das macht einen Gegner immer gefährlich."

Alle Spieler stehen zur Verfügung

Das Spiel beginnt um 19 Uhr deutscher Zeit. Vor dem Auftakt sind alle Spieler im deutschen Kader fit. Auch das Comeback von Torhüter Manuel Neuer steht bevor. Links hinten hat sich Nathaniel Brown gegen David Raum durchgesetzt, Felix Nmecha wird statt Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld auflaufen. Leroy Sané ist vorerst vorne rechts gesetzt. Das Stadion in Houston ist überdacht und klimatisiert.

Die Spieler haben sich den WM-Titel vorgenommen, obwohl Deutschland nicht als Favorit gilt. "Wenn ich sagen würde, ich will ins Achtelfinale kommen, dann wäre ich falsch hier", sagte Deniz Undav.

Nach dem Spiel wird das DFB-Team in das WM-Quartier nach Winston-Salem im US-Bundesstaat North Carolina zurückfliegen. Am Dienstag beginnt die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel am 20. Juni in Toronto gegen die Elfenbeinküste.

In der Gruppe D schlug Australien im kanadischen Vancouver die Türkei mit 2:0. In der Gruppe E hatten zuvor Brasilien und Marokko 1:1 und Haiti gegen Schottland 0:1 gespielt.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.